Сочи вошел в тройку городов Кубани с наибольшим числом ДТП

Сочи занял второе место в рейтинге городов с наибольшим числом аварий. Согласно данным ГИБДД, с начала 2025 года на курорте случилось 127 ДТП с 11 погибшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Всего на территории Краснодарского края с января по март зарегистрировано свыше 1 тыс. ДТП. В результате аварий погибли 160 человек, травмы различной степени тяжести получили более 1,2 граждан.

В Краснодаре, возглавившем список, сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 160 аварий. 10 человек погибли. Анапа замыкает топ-3 городов с наибольшим числом ДТП с 53 авариями и семи погибшими.

Среди причин аварий — управление транспортом в нетрезвом виде: таких случаев зарегистрировано 73. В результате погибли 23 человека, пострадали 102. Также отмечено 131 ДТП с участием мотоциклистов и водителей мопедов, в которых погибло 14 человек, 135 получили травмы.

За весь 2024 год в Краснодарском крае было зарегистрировано свыше 6,1 тыс. аварий, в которых погибли 789 человек.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Трех участников ДТП доставили в больницу.

Мария Удовик