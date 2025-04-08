На границе с Абхазией таможенники задержали Mercedes с контрабандными сигаретами

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного ввоза из Абхазии 812 пачек немаркированных сигарет, спрятанных в полостях всех четырех колес автомобиля Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Нервное поведение водителя и неестественный вид колес транспортного средства вызвали подозрение у проверяющих. Автомобиль был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, который выявил вероятность наличия посторонних вложений.

«При досмотре автомобиля, разбортировании колес в полостях всех четырех шин была обнаружена табачная продукция. В каждом колесе было спрятано около 200 пачек сигарет»,— сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов.

Всего из машины сотрудники таможни извлекли 812 пачек сигарет марки King. Табачные изделия, произведенные в Евросоюзе, перевозились без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты. По результатам экспертизы и определения стоимости всей партии сигарет будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

С апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тыс. руб. установлена уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Мария Удовик