Виновнику смертельного ДТП в Сочи ужесточили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда ужесточила приговор сочинскому водителю, признанному виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Находясь в нетрезвом состоянии, местный житель управлял автомобилем Opel Astra на улице Транспортной в Сочи и сбил пешехода, который переходил дорогу. Потерпевший скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Первоначально Хостинский районный суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Однако после обжалования приговора стороной обвинения и потерпевшими апелляционная инстанция увеличила срок заключения до семи лет.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего в размере 1,5 млн руб. Приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик