В Сочи прокуратура добилась возврата асфальтобетонного завода в госсобственность

Сочинская прокуратура добилась возврата в собственность государства асфальтобетонного завода стоимостью более 81 млн руб., который был незаконно продан за 800 тыс. руб. подконтрольной директору госпредприятия организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи провела проверку законности отчуждения государственного имущества и выявила факт мошенничества в особо крупном размере. По данным надзорного ведомства, в октябре 2019 года руководитель государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ» организовал оценку асфальтобетонного завода по заниженной более чем в 100 раз стоимости. Это позволило избежать обязательного согласования крупной сделки с учредителем предприятия — департаментом имущественных отношений Краснодарского края.

На основании фиктивного договора купли-продажи асфальтобетонный завод, реальная стоимость которого превышает 81 млн руб., был продан подконтрольной директору госпредприятия организации всего за 800 тыс. руб. и вывезен за пределы Сочи.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Сочи обратился в арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования прокуратуры. Имущественный комплекс завода вернули в государственную собственность.

Мария Удовик