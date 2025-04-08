Продажи продукции «Дагомысчая» в 2024 году упали в два раза

В 2024 году ЗАО «Дагомысчай» реализовало собственной продукции на 4,3 млн руб., что на 57,8% меньше показателей 2023 года (10,2 млн руб.). Такие сведения содержатся в годовом отчете предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Хоста-чай» Фото: АО «Хоста-чай»

Деятельность предприятия заключается в обработке чайных плантаций, выращивании, сборе чайного листа и переработке чая. На земельных участках также выращиваются фрукты и фундук. Чайной продукции в прошлом году предприятие реализовало на 17 тыс. руб. против 67 тыс. руб. в 2023 году. Реализация плодов выросла до 2,9 млн руб. против 2,8 млн руб. в 2023 году. Услуги аренды снизились с 7,3 млн руб. в 2023 году до 1,3 млн руб. в 2024-м.

Дивиденды акционерам общества по итогам прошлого года не начислялись и не выплачивались в связи с убытками компании (по итогам 2024 года — 14 млн руб.).

«Возросла вероятность возникновения негативных последствий для акционерного общества в результате ухудшения общеэкономической ситуации в стране и, как следствие, в результате сокращения спроса на производимую продукцию. Негативное влияние на деятельность акционерного общества могут оказать рост цен на электроэнергию, топливо, на инвестиционные товары. Стратегический риск связан с недостаточным обеспечением финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения стратегических целей деятельности акционерного общества»,— говорится в отчете.

3AO «Дагомысчай» организовано на базе Головного чайного совхоза «Дагомысский», который был создан на основании постановления Совета министров CCCP от 16 августа 1947 года. В результате акционирования, работники чайсовхоза в количестве 2500 человек организовали в 1993 году акционерное общество закрытого типа. Решением собрания акционеров от 29 июня 2002 года, АОЗТ «Дагомысчай» переименовано в 3AO «Дагомысчай», которое является его правопреемником и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. Размер уставного капитала общества составляет 24,7 млн руб. 3AO «Дагомысчай» находится в поселке Дагомыс города Сочи по Батумскому шоссе, 18a.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2023 году суды удовлетворили все иски генпрокуратуры, аннулировав права около 100 сельхозпроизводителей на обрабатываемые сельхозугодья, включая крупные предприятия (АО «Мацеста-чай», АО «Шапсугский чай», АО «Солохаульский чай», ЗАО «Дагомысчай», ферма «Экзархо», ферма «Волино», АО «Краснополянская косметика» и пр.), а также права около 300 граждан и предпринимателей на арендованные земельные участки.

Дмитрий Михеенко