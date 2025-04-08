Две авиакомпании возобновили полеты из Сочи в Орск

Авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» возобновили регулярные прямые рейсы между Сочи и Орском после длительного перерыва. На маршруте будут задействованы самолеты Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В честь запуска рейса в аэропорту организовали торжественную церемонию. Первому зарегистрировавшемуся пассажиру вручили сувениры, сертификат на посещение зала повышенного комфорта и подарки от авиакомпании.

В весенне-летнем расписании перелеты запланированы дважды в неделю. По вторникам самолеты будут вылетать из Сочи в 17:45, по субботам — в 00:55. Длительность полета составит 2 часа 55 минут. На линии задействуют комфортабельные лайнеры Embraer 190, рассчитанные на перевозку 110 пассажиров.

Узнать информацию о стоимости билетов можно на официальных сайтах авиакомпании, аэропорта или в онлайн-агентствах по продаже авиабилетов.

Мария Удовик