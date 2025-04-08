Морское пассажирское сообщение между Анапой и Сочи запустят в мае

С 15 мая стартует регулярное морское пассажирское сообщение на скоростном судне «Комета» между Анапой, Геленджиком, поселком Лазаревское, Туапсе и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новое сообщение между курортными территориями предоставляет возможность комфортно и без пересадок добраться до различных городов. Регулярные рейсы на «Комете» станут интересным экскурсионным маршрутом для туристов и удобным способом передвижения для местных жителей.

С 2025 года маршрут от Анапы до Сочи обеспечит транспортную доступность ключевых курортов Краснодарского края, позволяя гостям и жителям Анапы быстро добираться до ближайшего аэропорта.

Билеты доступны для покупки с 4 апреля на официальном сайте оператора накомете.рф. Для оформления билетов и посадки на судно пассажирам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность.

Мария Удовик