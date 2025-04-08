Главные новости за 8 апреля. Новороссийск

В Новороссийске сменился региональный оператор по обращению с ТКО.

Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске пройдет в два этапа.

Новороссийский морской торговый порт нарушил условия лицензии.

Компания из Новороссийска отремонтирует Тургеневский мост в Краснодаре.

В Новороссийске в создание винодельческого комплекса вложат 665 млн руб.

Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 6,7%.

Количество техники, задействованной для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске, уменьшилось до 12 единиц.

Фирма депутата ЗСК требует с фонда «Моя Кубань» более 850 млн руб.

В Новороссийске закупят 64 квартиры для детей-сирот.