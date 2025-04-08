Главные новости за 8 апреля. Новороссийск
В Новороссийске сменился региональный оператор по обращению с ТКО.
Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске пройдет в два этапа.
Новороссийский морской торговый порт нарушил условия лицензии.
Компания из Новороссийска отремонтирует Тургеневский мост в Краснодаре.
В Новороссийске в создание винодельческого комплекса вложат 665 млн руб.
Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 6,7%.
Количество техники, задействованной для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске, уменьшилось до 12 единиц.
Фирма депутата ЗСК требует с фонда «Моя Кубань» более 850 млн руб.
В Новороссийске закупят 64 квартиры для детей-сирот.