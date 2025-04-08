В Новороссийске закупят 64 квартиры для детей-сирот

В этом году в Новороссийске планируют приобрести 64 квартиры для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Продолжаем поддерживать наиболее уязвимые слои населения. Жилые помещения будут выкуплены за счет средств краевой субсидии. Реализация данной программы является приоритетной»,— написал господин Кравченко.

По его словам, квартиры для детей-сирот оборудуют «под ключ». Для новоселов будут созданы комфортные и безопасные условия. В 2024 году собственное жилье в Новороссийске появилось у 69 детей-сирот.

Алена Воробьева