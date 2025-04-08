В Новороссийске сменился региональный оператор по обращению с ТКО

Статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новороссийской зоны присвоен ООО «Южный региональный оператор». Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компания приступит к своим обязанностям через два месяца после получения тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день функции регионального оператора по-прежнему выполняет ООО «ЭкоЮг».

Как пояснил консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, порядок оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов в течение двух месяцев, до того, как новый регоператор приступит к своим обязанностям, остается прежним. Работу мусорного полигона в Новороссийске после ликвидации возгорания планируют продлить на два года. Ранее ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки.

Алена Воробьева