Компания из Новороссийска отремонтирует Тургеневский мост в Краснодаре

Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре за 1,2 млрд руб. выполнит ООО «Основа» из Новороссийска. Об этом сообщает портал 93.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

Компании «Основа» предстоит выполнить работы по ремонту моста до 31 августа 2026 года. Масштабный ремонт будет сделан впервые за 40 лет существования путепровода.

ООО «Основа» зарегистрировано в Новороссийске в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем компании выступает Александр Карпенко — президент «Союза дорожников Кубани», депутат Законодательного собрания Краснодарского края.

Алена Воробьева