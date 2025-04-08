Фирма депутата ЗСК требует с фонда «Моя Кубань» более 850 млн рублей

Новороссийское ООО «СтройЮгРегион», принадлежащее депутату ЗСК Александру Карпенко, обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к Фонду содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Компания требует взыскать задолженность в размере 801,97 млн руб. и неустойку — 52,16 млн руб. Подробности иска в материалах дела на данном этапе отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Истец также ходатайствовал о принятии обеспечительных мер: запрете Управлению Росреестра по Краснодарскому краю производить любые регистрационные действия и наложении ареста на имущество ответчика. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав, что наличие крупной задолженности не является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер без доказательств невозможности исполнения судебного акта в будущем.

На вопрос «Ъ-Кубань» о причинах возникновения претензий в ООО «СтройЮгРегион» не ответили.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройЮгРегион» зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка компании составила 14,4 млрд руб., чистая прибыль — 9,8 млн руб. Владельцем организации является депутат Заксобрания Краснодарского края от «Единой России», президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» учрежден в апреле 2017 года Союзом дорожников Кубани. Организация специализируется на предоставлении финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 2,5 млн руб.

Наталья Решетняк