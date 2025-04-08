В Новороссийске уменьшили количество техники для тушения пожара на свалке

Количество техники, задействованной для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске, уменьшилось до 12 единиц. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«По состоянию на 13:00 8 апреля площадь подслойного тления составляет 300 кв. м. В ликвидации ЧС задействовано 20 человек, привлечено 12 единиц техники»,— говорится в сообщении.

На свалке продолжается подслойное тление. Для ликвидации пожара спасатели отсыпали уже более 75,7 тыс. кубометров грунта.

Мусорный полигон на горе Щелба под Новороссийском горит с 13 марта 2025 года. Возгорание удалось локализовать 18 марта. Накануне площадь тления сократилась до 300 кв. м. Тогда же сообщалось о 30 единицах задействованной техники.

Алена Воробьева