В Новороссийске реконструкция очистных сооружений пройдет в два этапа

Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске пройдет в два этапа. Проектная зона охвата очистных сооружений в Новороссийске включает Цемдолину, Приморский, Центральный и Южные внутригородские районы города до поселка Алексино, включая Мысхако, рассказали «Ъ-Новороссийск» в управлении строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В настоящее время ожидается доведение лимитов финансирования на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту. Оно будет осуществлено после соответствующего решения Правительственной комиссии. Начало реализации запланировано на 2025 год»,— рассказали в управлении строительства Новороссийска.

Реализация проекта будет осуществляться в два этапа. Первый предусматривает строительство на месте иловых карт блока очистных сооружений, обеспечивающего полный комплекс очистки, производительностью 60 тыс. кубометров сутки, и переключение подачи стоков; строительство глубоководного выпуска от камеры на территории очистных сооружений канализации «Алексино». Второй этап предусматривает демонтаж существующих строений, возведение второго блока очистных сооружений, обеспечивающего полный комплекс очистки, с доведением общей производительности очистных сооружений до 120 тыс. кубометров в сутки. Максимальная производительность очистных при полной загрузке может достигать 150 тыс. кубометров в сутки.

«Существующие очистные сооружения канализации "Алексино" построены более полувека назад. За время эксплуатации оборудование, установленное на очистных, «устало», а сам Новороссийск существенно разросся. Поэтому реконструкция объекта с увеличением его производительности — назревшая необходимость»,— уточнили в администрации.

Проектирование объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» было начато в 2022 году. На сегодняшний день проектирование завершено. 31 марта и 2 апреля 2025 года получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту.

Проектом предусмотрено несколько стадий очистки сточных вод: механическая, биологическая очистка, обеззараживание сточных вод УФ-излучением. Пройдя все стадии очистки, сточные воды будут полностью готовы к сбросу через глубоководный выпуск протяженностью 1,7 км.

В соответствии с проектом организации строительства, реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» займет 36 месяцев. На период проведения работ объект не будет выводиться из эксплуатации и будет продолжать работу по очистке сточных вод.

Алена Воробьева