Новороссийский морской торговый порт нарушил условия лицензии

Ленинский районный суд Новороссийска привлек ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к административной ответственности за за осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта с нарушением лицензионных требований (ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ). Решение суда размещено в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В соответствии с законодательством, на НМТП наложен штраф в размере до 200 тыс. руб.

Ранее по итогам внеплановой проверки в Новороссийске на 90 дней была приостановлена работа восьмого нефтеналивного причала НМТП. Во время проверки был выявлен ряд нарушений норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Компании предписано в срок до 30 июня 2025 года устранить выявленные нарушения.