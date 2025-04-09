Мариинский театр согласовал проект реконструкции здания на Садовой

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) выдал ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» положительное заключение на проект реконструкции части здания на Садовой улице, 61, лит. А и Б, следует из документации в реестре ведомства. Это здание последние девять лет находится в оперативном управлении у Мариинского театра. С 2018 года Смольный требует от театра через суд восстановить дом, где жил Михаил Лермонтов, до этого проект реставрации отклонялся из-за замечаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садовая 61. Доходный дом Шаховской

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Садовая 61. Доходный дом Шаховской

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объект общей площадью в 5 тыс. кв. м находится в управлении театра с 2016 года. Изначально Мариинский театр планировал использовать его под жилье сотрудников и номера гастролирующих артистов, а перед этим дом необходимо было отреставрировать, но проект реконструкции так и не был разработан. Причины этого в пресс-службе театра не назвали. В свою очередь, эксперты оценили стоимость ремонта одного квадратного метра в 100–200 тыс. рублей.

Особняк княгини Шаховской, позднее известный как дом купца Чугреева, был построен в начале XIX века. При возведении здание имело три этажа, но в 1875 году был добавлен четвертый этаж, а в 1903 году — пятый. С 1836 по 1837 год Михаил Лермонтов проживал в квартире своей бабушки Е. А. Арсеньевой, где он написал стихотворение «Смерть поэта».

В 2018 году Смольный выиграл судебное дело против Мариинского театра, в котором требовал от владельцев выполнить ремонт в кратчайшие сроки. Здание на Садовой улице нуждалось в противоаварийных и консервационных работах, которые театр выполнил.

Через три года Мариинским театром была представлена проектная документация на реставрацию фасадов и парадной лестницы здания в КГИОП, которая впоследствии была отклонена из-за отсутствия акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проекта. Еще раз ее представили комитету в июле 2022 года, но возвратили на доработку из-за замечаний. Так как новый вариант Смольный не получил, в 2023 году КГИОП обратился в суд вновь.

Театру, согласно материалам из картотеки арбитражных дел, предписывалось завершить реставрацию объекта к концу августа 2024 года. Впрочем, работы не были завершены. В ноябре 2024 года ведомство обратилось в суд в третий раз. После чего Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования комитета отреставрировать объект на Садовой улице через месяц, следует из карточки дела. На это отводится 60 месяцев, сам Мариинский театр планирует провести адаптацию здания к современным нуждам в течение 2026–2028 годов.

Ранее в пресс-службе заявили, что разместят конкурс на госзакупку по определению подрядчика восстановления сразу после согласования проекта. На запрос «Ъ-СПб» касательно сроков публикации тендера в пресс-службе театра не ответили.

На данный момент на сайте КГИОП появилось положительное заключение на проект реконструкции. «Северный и западный дворовые флигели литеры А будут реконструированы с изменением габаритов для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями. Восточному флигелю литеры А и литере Б предстоят разборка и замена аварийных кровли и внутренних конструкций и восстановление в существующих габаритах»,— сказано в заключении.

Также в западной части фасадного флигеля, как следует из документов, запустят музей-квартиру Михаила Лермонтова с отдельным входом через парадную лестницу с Садовой улицы, а на фасаде здания установят мемориальную доску. Кроме того, во дворе дома обустроят атриум. К современным нуждам объект планируют адаптировать до 2028 года.

Стефания Барченкова