Пляски вокруг особняка

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск КГИОП к Мариинскому театру с требованием разработать и согласовать в комитете проект ремонта и реставрации памятника регионального значения — дома княгини Шаховской на Садовой ул., 61. Объект находится в управлении театра с 2016 года, срок выполнения охранных обязательств по проектированию истек в конце 2021 года. Эксперты оценивают состояние объекта как крайне тяжелое, но видят большие перспективы коммерческого использования объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Июль 2008 г. Садовая улица, дом 61 . Доходный дом кн. Шаховской (купца Чугреева). В этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836-1837 гг

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Июль 2008 г. Садовая улица, дом 61 . Доходный дом кн. Шаховской (купца Чугреева). В этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836-1837 гг

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Иск удовлетворить полностью»,— говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подтвердили «Ъ-СПб», что судебное разбирательство касается дома княгини Шаховской на Садовой улице, д. 61, лит. А, где в 1836–1837 годах жил Михаил Лермонтов. Объект культурного наследия регионального значения находится в оперативном управлении Мариинского театра с 2016 года.

Доходный дом княгини Шаховской (позднее дом купца Чугреева) был построен в начале XIX века. Изначально здание было трехэтажным, в 1875 году в нем надстроили четвертый этаж, а в 1903-м — пятый. С 1836 до 1837 в квартире своей бабушки Е. А. Арсеньевой жил Михаил Лермонтов, где он написал знаменитое произведение «Смерть поэта». Этот исторический факт запечатлен на мемориальной доске с барельефом поэта, установленной на здании.

Согласно распоряжению КГИОП от 24.07.2019 правообладателю объекта надлежало в срок до 29.12.2021 выполнить охранное обязательство по разработке и согласованию с комитетом проектной документации на ремонт и реставрацию несущих конструкций, в том числе крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений здания, уточнили в пресс-службе КГИОП. В срок до 24.07.2022 театр должен был установить на объекте информационные надписи и обозначения.

В 2018 году на объекте были выполнены первоочередные консервационные работы, в ходе которых был закрыт контур здания и световой фонарь. В декабре 2021 года на рассмотрение в КГИОП поступила проектная документация на реставрацию фасадов и парадной лестницы здания, но она была отклонена, так как отсутствовал акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы данной проектной документации.

Представленная в КГИОП в июле 2022 года проектная документация с актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы была возвращена на доработку в связи с замечаниями и до настоящего времени повторно на согласование в комитет не предоставлялась. «Таким образом, требования, установленные охранным обязательством, не выполнены, в связи с чем комитет направил исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой обязать ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр" в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу на основании задания КГИОП разработать и согласовать с комитетом проектную документацию по сохранению объекта, а также установить на объекте информационные надписи и обозначения»,— отмечают в КГИОП.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок КГИОП просил суд назначить правообладателю неустойку в размере 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно до фактического исполнения. Ранее СМИ писали, что Мариинский театр намерен использовать здание под жилье сотрудников и номера гастролирующих артистов. В пресс-службе театра не ответили на запрос «Ъ-СПб» о дальнейших планах учреждения в отношении памятника и о том, какие трудности возникли в ходе подготовки проекта его реставрации.

Общая площадь здания составляет 5,048 тыс. кв. м. «Судя по всему, объект находится в крайне тяжелом состоянии. Для его восстановления потребуются инвестиции в размере 100–200 тыс. рублей на квадратный метр в зависимости от финальной концепции»,— считает Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management.

При этом объект находится в самом сердце города, коммерческая составляющая могла бы быть максимальной, продолжает эксперт. «Вполне возможно в данном случае реализовать доходный дом, отель, рестораны и даже офисную функцию»,— заключает госпожа Шарыгина.

Александра Тен