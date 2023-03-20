Пляски вокруг особняка

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск КГИОП к Мариинскому театру с требованием разработать и согласовать в комитете проект ремонта и реставрации памятника регионального значения — дома княгини Шаховской на Садовой ул., 61. Объект находится в управлении театра с 2016 года, срок выполнения охранных обязательств по проектированию истек в конце 2021 года. Эксперты оценивают состояние объекта как крайне тяжелое, но видят большие перспективы коммерческого использования объекта.
Июль 2008 г. Садовая улица, дом 61 . Доходный дом кн. Шаховской (купца Чугреева). В этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836-1837 гг
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Иск удовлетворить полностью»,— говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подтвердили «Ъ-СПб», что судебное разбирательство касается дома княгини Шаховской на Садовой улице, д. 61, лит. А, где в 1836–1837 годах жил Михаил Лермонтов. Объект культурного наследия регионального значения находится в оперативном управлении Мариинского театра с 2016 года.
Доходный дом княгини Шаховской (позднее дом купца Чугреева) был построен в начале XIX века. Изначально здание было трехэтажным, в 1875 году в нем надстроили четвертый этаж, а в 1903-м — пятый. С 1836 до 1837 в квартире своей бабушки Е. А. Арсеньевой жил Михаил Лермонтов, где он написал знаменитое произведение «Смерть поэта». Этот исторический факт запечатлен на мемориальной доске с барельефом поэта, установленной на здании.
Согласно распоряжению КГИОП от 24.07.2019 правообладателю объекта надлежало в срок до 29.12.2021 выполнить охранное обязательство по разработке и согласованию с комитетом проектной документации на ремонт и реставрацию несущих конструкций, в том числе крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений здания, уточнили в пресс-службе КГИОП. В срок до 24.07.2022 театр должен был установить на объекте информационные надписи и обозначения.
В 2018 году на объекте были выполнены первоочередные консервационные работы, в ходе которых был закрыт контур здания и световой фонарь. В декабре 2021 года на рассмотрение в КГИОП поступила проектная документация на реставрацию фасадов и парадной лестницы здания, но она была отклонена, так как отсутствовал акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы данной проектной документации.
Представленная в КГИОП в июле 2022 года проектная документация с актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы была возвращена на доработку в связи с замечаниями и до настоящего времени повторно на согласование в комитет не предоставлялась. «Таким образом, требования, установленные охранным обязательством, не выполнены, в связи с чем комитет направил исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой обязать ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр" в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу на основании задания КГИОП разработать и согласовать с комитетом проектную документацию по сохранению объекта, а также установить на объекте информационные надписи и обозначения»,— отмечают в КГИОП.
В случае неисполнения решения суда в установленный срок КГИОП просил суд назначить правообладателю неустойку в размере 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно до фактического исполнения. Ранее СМИ писали, что Мариинский театр намерен использовать здание под жилье сотрудников и номера гастролирующих артистов. В пресс-службе театра не ответили на запрос «Ъ-СПб» о дальнейших планах учреждения в отношении памятника и о том, какие трудности возникли в ходе подготовки проекта его реставрации.
Общая площадь здания составляет 5,048 тыс. кв. м. «Судя по всему, объект находится в крайне тяжелом состоянии. Для его восстановления потребуются инвестиции в размере 100–200 тыс. рублей на квадратный метр в зависимости от финальной концепции»,— считает Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management.
При этом объект находится в самом сердце города, коммерческая составляющая могла бы быть максимальной, продолжает эксперт. «Вполне возможно в данном случае реализовать доходный дом, отель, рестораны и даже офисную функцию»,— заключает госпожа Шарыгина.