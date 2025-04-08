Популярность химии и профильной математики среди сдающих ЕГЭ в 2025 году растет

«Ъ» изучил информацию Рособрнадзора о количестве поданных заявлений на сдачу ЕГЭ в 2025 году. Согласно этим данным, среди выпускников школ наблюдается рост интереса к химии и профильной математике. Однако самыми популярными предметами по-прежнему остаются обществознание и информатика.

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По сведениям Рособрнадзора, профильная математика в этом году оказалась более востребованной, чем базовая. Профильный уровень выбирают те, кто планирует поступать в вузы, тогда как базового уровня достаточно для большинства других направлений. Химия, в свою очередь, поднялась на две позиции в рейтинге популярных предметов, обогнав историю и иностранные языки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьники потянулись к точным наукам».