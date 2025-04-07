Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе с РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которую накануне пытались провезти в Россию. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера по итогом телефонного разговора двух лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. Ее накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном портале президента Белоруссии.

«Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз»,— уточняется в тексте.

6 апреля в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики заявили, что на белорусском пропускном пункте «Брест» на границе с Польшей таможенными службами был предотвращен ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки. Общий объем вещества, которое хотели тайно ввести в страну, составлял 580 кг. Водитель был задержан, против него возбуждили уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Анастасия Домбицкая