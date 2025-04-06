В Белоруссии предотвратили ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши

На белорусском пропускном пункте «Брест» на границе с Польшей таможенными службами был предотвращен ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки. Общий объем вещества, которое хотели тайно ввести в страну, равняется 580 кг, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики. В дальнейшем водитель намеревался транспортировать взрывчатку в Россию.

Во время сканирования и досмотра транспорта в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки, были обнаружены нехарактерные затемнения. В результате проверки выяснилось, что стенки и пол автомобиля были полностью наполнены взрывчаткой. Предположительно ее пытались скрыть, используя вибро- и шумоизоляционные листы и ДСП.

41-летний водитель задержан. Службы Белоруссии предполагают, что взрывчатка, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), американского производства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.