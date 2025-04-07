Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 3600

В Мьянме погибли 3600 человек, 5017 получили ранения и 160 человек пропали без вести после сильного землетрясения. Об этом сообщает CCTV со ссылкой на данные Государственного административного совета Мьянмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В Мьянме 28 марта произошло несколько землетрясений. Эпицентр первого находился в 17 км от Мандалая, в котором живет 1,5 млн человек. В результате более 3 млн жителей покинули жилища. Второе землетрясение случилось в тот же день. 2 апреля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Андаманском море у побережья Мьянмы.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».