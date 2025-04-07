Путин разрешил детям с 14 лет работать летом по выходным

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает подросткам с 14 до 18 лет работать на выходных в период летних каникул. Дети могут работать в эти дни по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые пользуются господдержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. 14-летние подростки смогут работать с письменного разрешения родителей. С 15 лет работник может соглашаться на работу самостоятельно. Если речь идет о сироте, то, кроме согласия подростка, будет требоваться согласие от органа опеки и попечительства.

До появления этого закона подростки могли работать по выходным только в рамках творческих профессий. Например, сниматься в кино или участвовать в театральных постановках.

Чаще всего дети предпочитают работать репетитором, следует из исследования оператора экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформы «Фоксфорд». Такой вариант подработки выбрали 20% опрошенных. Также у подростков популярна работа в онлайне (17%), раздача флаеров (14%) и работа курьером (12%).