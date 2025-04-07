Жительницу Херсонской области осудили на 9 лет за шпионаж в пользу Украины

Херсонский областной суд признал виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ) 19-летнюю жительницу региона Юлию Соколову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

С января по июль 2023 года Юлия Соколова, сначала как гражданка Украины, а затем уже получив российский паспорт, снимала на телефон военные объекты ВС РФ и госорганов. Потом она передавала данные о дислокации войск, вооружении и технике через мессенджеры и почту украинской стороне. Как посчитали следственные органы, полученная информация могла использоваться для ударов по российским позициям, отмечается в сообщении прокуратуры.

Юлию Соколову задержали по подозрению в госизмене 3 апреля. На допросе гражданка рассказала, что в 2023 году переводила средства ВСУ.

2 апреля к 19 годам лишения свободы за госизмену (ст. 275 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1) и хранение взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) приговорили жителя Воронежа. Первые три года срока 36-летний Руслан Минаков проведет в тюрьме, основную часть — в колонии строгого режима.

Екатерина Отрашкевич