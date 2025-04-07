МТС выводит на рынок геосоциальное приложение

ПАО МТС (MOEX: MTSS) выпустило мобильное приложение «Прогрессоры». Оно объединяет тарифы на связь, геосоциальные и рекомендательные сервисы, а также гейминг, сообщили в компании. Разработкой приложения занимался центр инноваций оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В компании поделились, что целевой аудиторией продукта видят молодежь 18–26 лет, живущую преимущественно в крупных городах. Данные об объеме инвестиций в проект и ожидаемой выручке в МТС не раскрыли.

«Встроенные в приложение механики геосервисов позволяют пользователям выполнять задания на интерактивной карте города. Сами задания оформлены как игровые механики. Также геосервисы помогают пользователям видеть текущую геолокацию друг друга, общаться или оставлять отзывы о различных заведениях»,— пояснили «Ъ» в пресс-службе МТС.

Собеседник «Ъ» на телеком-рынке предполагает, что при разработке решения в компании ориентировались на функционал приложений Snapchat и Blink.

Это уже не первая попытка МТС объединить тарифы на связь и цифровые сервисы. В январе компания объявила о запуске приложения Membrana, которая помимо тарифа содержит цифровые сервисы для обеспечения безопасности пользователя в сети.