Изображение хуже губернаторского

Подавляющее большинство дипфейков, распространяющихся в русскоязычной среде, связаны с политикой и госбезопасностью, свидетельствуют данные ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN; учреждена в декабре ТАСС, а также сотрудничающими с администрацией президента РФ АНО «Диалог Регионы» и АНО «Мастерская новых медиа»). Как выяснили эксперты, излюбленные персонажи изготовителей такого контента — главы российских регионов, а наиболее часто затрагиваемая тема — спецоперация и все, что с ней связано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По подсчетам GFCN (есть у “Ъ”), число дипфейков, выявленных за три месяца 2025 года в российском информационном поле, превысило 65% от их общего числа в 2024 году. В абсолютном выражении (61 уникальный дипфейк и 2,3 тыс. копий) это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год. Первый заметный всплеск такого контента наблюдался в августе 2024-го, но, с чем именно он был связан, аналитики не уточняют.

Дипфейк — технология синтеза контента, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Она позволяет накладывать фрагменты контента на исходное изображение, подменяя лицо и голос на видео или звуковой дорожке. В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, которым предлагается признать использование дипфейков отягощающим обстоятельством при мошенничестве и клевете (см. “Ъ” от 17 сентября 2024 года).

Несмотря на распространенность явления, осведомленность о нем россиян не превышает 50%, показал опрос АНО «Диалог Регионы» (проводился с 25 по 27 февраля методом RiverSampling, когда участников не отбирают из базы, а привлекают конкретно под данный опрос; онлайн-выборка — 3,6 тыс. респондентов). Но даже из этих 50% только 73% сумели верно определить понятие «дипфейк», то есть доля действительно осведомленных респондентов составила лишь 36%.

Свыше половины из них (53%) считают распространение дипфейков опасным трендом.

Главные причины опасений — вероятное использование технологии в мошеннических схемах и иных противоправных действиях, а также для манипулятивного влияния на общественное мнение.

Порядка 43% опрошенных также уверены, что дипфейки представляют угрозу для «доверчивых и малообразованных граждан, не обладающих навыками критического мышления». На этом фоне 54% респондентов поддерживают идею о «законодательном регулировании дипфейков», свидетельствуют данные опроса.

Большинство русскоязычных дипфейков (89%) в 2025 году были связаны с политической сферой, силовыми структурами или государственной безопасностью, подсчитали аналитики. Самыми используемыми фигурами в дипфейках стали главы российских регионов. Так, одним из самых «охватных кейсов» (около 240 тыс. просмотров) оказалось фейковое видеообращение кемеровского губернатора Ильи Середюка, который якобы попросил прощения у «друзей из Горловки» (город в ДНР, которому Кузбасс оказывает шефскую помощь) и заявил, что теперь область будет помогать Луганской народной республике.

Другим популярным русскоязычным дипфейком (более 200 тыс. просмотров) стало фальшивое заявление экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, который якобы выступил «против допуска американцев к стратегически важным ресурсам России». В целом же СВО и близкие к ней темы — одна из наиболее излюбленных ниш для изготовителей дипфейков, свидетельствуют данные GFCN. Среди самых заметных «фейковых проектов» аналитики выделили такие акции, как «Бремя героев», «Раз в год и папка стреляет» и др.

В успешном проникновении дипфейков в политику виновата «победившая в ней мода на так называемую новую искренность», породившая феномен «нестандартного» поведения крупных политиков, считает политтехнолог и социолог Петр Милосердов. Если 30 лет назад, в эпоху «большого стиля», кто-то сделал бы экстравагантное видео с президентом крупной страны, никакого доверия оно бы не вызвало, поясняет эксперт: «А сейчас политики зачастую ведут себя абсурднее и смешнее самых смелых предположений». Поэтому до тех пор, пока «новая искренность» остается в моде, у технологии дипфейка большое будущее, уверен господин Милосердов.

Григорий Лейба