Главные новости недели в Нижегородской области к 6 апреля

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Нижегородские власти запретили выдачу патентов мигрантам в 16 сферах экономики. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. Под ограничения, в частности, попали сферы курьерской доставки, общепита, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Новые ограничения для самокатов вступили в силу в Нижнем Новгороде. Со 2 апреля кататься на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запретили по 19 городским улицам, паркам и мостам. Также власти определили места для парковки СИМ и улицы, на которых действует ограничение скорости в 10, 15 или 20 км/ч.

Нижегородский областной центр крови выселяют из здания на Варварской улице в центре Нижнего Новгорода. Рабочие демонтируют оборудование и выносят из медучреждения вещи и мебель. Переселение связано с будущим строительством отеля «Телеграф». Где и когда центр крови возобновит работу, пока неизвестно.

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ООО «РТ Лайн — общественный транспорт» стало единственным претендентом на покупку 30% доли АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Компания входит в холдинг «Ресурс групп».

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил о готовности пойти на второй срок. По словам главы города, всё, что от него зависит, он делает и готов делать дальше. Полномочия Юрия Шалабаева истекут осенью 2025 года.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин представил концепцию создания укрупненных медцентров. Лечебные учреждения предлагается объединить в межрайонные кустовые центры, чтобы более эффективно использовать имеющихся врачей и закупленную медтехнику. Концепцию планируется реализовать в 2026 году.

Бывшего исполнительного директора «Нижегородского водоканала» и начальника нижегородской станции аэрации обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, фигуранты допустили размещение больше 400 т отходов IV класса опасности на полигоне, который для этого не предназначен. Ущерб бюджету оценивается в 6,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спуск на воду нового краболова-процессора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Спуск на воду нового краболова-процессора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Второй краболов-процессор проекта КСП01 «Кильдин» спустили на воду на «Красном Сормове». Судно предназначено для промысла краба в Северной Атлантике и в арктических морях. «Кильдин» передадут заказчику осенью после швартовых и ходовых испытаний.

АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (Нижфарм) передан во временное управление российской компании «Фармирус». Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Уведомлений о передаче 100% акций «Нижфарм» не получал.

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым после вылета команды из чемпионата КХЛ. Сотрудничество решили прекратить, поскольку хоккеистам не удалось достичь поставленных спортивных целей.