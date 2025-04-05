«Торпедо» расторгло контракт с Игорем Ларионовым после вылета из чемпионата КХЛ

Нижегородский Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым после вылета команды из чемпионата КХЛ. В клубе сообщили, что решение о прекращении сотрудничества было непростым и обоюдным. Там отметили, что высоко ценят все, что было сделано Игорем Ларионовым за время работы в «Торпедо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения»,— говорится в сообщении «Торпедо».

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Игорь Ларионов впервые был назначен главным тренером нижегородского «Торпедо» в 2022 году. Первый сезон с новым главным тренером стал самым успешным для «Торпедо» в истории КХЛ. В январе 2024 года клуб продлил контракт с главным тренером еще на три года.

Тогда генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов отмечал, что продление контракта с Игорем Ларионовым было для клуба одной из приоритетных задач. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил уверенность, что Игорь Ларионов станет первым наставником «Торпедо» в новом Ледовом дворце, который еще только строится в Нижнем Новгороде.

Андрей Репин