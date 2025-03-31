Нижегородские власти запретили выдачу патентов мигрантам в 16 сферах экономики

Новые ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами в Нижегородской области затронут 16 групп укрупненных видов экономической деятельности. Об этом сообщили в региональном правительстве 31 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Сам документ пока не опубликован.

Новые ограничения в правительстве поясняют необходимостью «повышения уровня занятости граждан, создания конкурентных условий на рынке труда, защиты прав граждан РФ и обеспечения социальной стабильности в регионе».

Отмечается также, что в 2024 году общее число привлеченных по патентам мигрантов в сферах, где их труд в 2025 году ограничат, составило менее 10% от общего числа выданных патентов в области.

Среди 16 видов экономической деятельности, попавших под ограничения, пресс-служба правительства назвала сферу курьерской доставки, общепит, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

На приведение своей деятельности в соответствии с новыми требованиями работодателям дают три месяца.

В правительстве подчеркнули также, что патенты на трудовую деятельность продолжат действовать для сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, эксплуатации автодорог, обслуживания зданий и территорий.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект указа о новых ограничениях на выдачу патентов опубликовали для обсуждений в декабре 2024 года. Изначально в нем было 37 сфер деятельности.

В 2024 году такие ограничения ввели для сферы такси. Количество патентов, оформленных иностранцами для работы в Нижегородской области, за 2024 год сократилось на 14,6%.

Галина Шамберина