«Нижфарм» передан в доверительное управление российской компании

По указу президента Владимира Путина, 100% акций нижегородского АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (Нижфарм) переданы во временное управление компании «Фармирус». Иностранным акционером «Нижфарма» является люксембургская компания Nidda Lynx S.a r.l. — подразделение фармацевтической группы Stada.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

АО «Нижфарм» производит различные лекарственные препараты — мази, гели, спреи, суппозитории и прочие. В группу «Нижфарм» входит две производственные площадки — в Нижнем Новгороде и Обнинске Калужской области. Численность сотрудников – более 2,2 тыс. человек

ООО «Фармирус» учреждено в конце 2020 года, директор и учредитель — Анна Залогина. Компания занимается поставками лекарств и медицинской техники. Выручка в 2023 году составила 303 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн.

Иван Сергеев