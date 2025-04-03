Нижегородский губернатор представил концепцию создания укрупненных медцентров

Как узнал «Ъ-Приволжье», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на закрытом от СМИ заседании 3 апреля презентовал депутатам заксобрания и главам МСУ концепцию развития здравоохранения области, реализовать которую рассчитывают в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Концепция предполагает объединение лечебных учреждений в межрайонные кустовые центры для более эффективного использования имеющихся врачей и закупленной медтехники. Для этого планируют оптимизировать маршрутизацию пациентов в районах области. Для сферы здравоохранения Нижнего Новгорода разрабатывается отдельная концепция, ее представят позже.

Еще в 2022 году теперь уже бывший замгубернатора и глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов говорил о планах создания четырех условных окружных центров здравоохранения с выделением опорных больниц. Закрытие больниц или слияние юрлиц при этом не планируется. После жалобы нижегородки президенту Владимиру Путину в декабре 2024 года на нехватку в больницах узких специалистов в минздраве вновь напомнили об этих планах. Тогда сообщили, что на 50 районов планируют создать 15 укрупненных медцентров. Одной из опорных больниц станет Павловская ЦРБ.

Иван Сергеев