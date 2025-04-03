Подозреваемого в жестоком убийстве петербурженки задержали спустя 14 лет

Полицейские задержали в Старой Руссе мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве петербурженки в июле 2011 года, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленгобласти.

Тело 31-летней женщины нашли вблизи поселка Верхние Осельки в Ленобласти. По факту случившегося тогда возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полицейским спустя почти 14 лет удалось выйти на след подозреваемого, им оказался 40-летний житель Новгородской области, который снимал комнату у убитой.

По предварительным данным, квартирант поссорился с арендодателем в машине. Конфликт быстро перерос в драку. Злоумышленник ударил потерпевшую ножом, после чего привязал тело буксировочным тросом к автомобилю и вывез в ближайший лес, где закопал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники правопорядка задержали на Загородном проспекте пьяную петербурженку, у которой при досмотре обнаружили около 0,5 грамма мефедрона.

Андрей Маркелов