Билеты в петербургские театры в начале 2025 года подорожали на 12,2%

Стоимость билетов в театры Санкт-Петербурга в феврале выросла на 12,2%. О том, как изменились расценки на услуги в Северной столице в начале 2025 года, говорится в отчете Петростата.

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Номера в гостиницах выросли в цене на 9,5%. Билеты на поезда дальнего следования подорожали на 9,1%. Стоимость курсов по вождению в феврале увеличилась на 7,6%.

В то же время продовольственные товары дорожали незначительно, плодоовощная продукция — на 0,01%. Консервы мясные для детского питания выросли в цене на 6,1%.

О том, какие мероприятия посетить в Петербурге в ближайшие дни, — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева