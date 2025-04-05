Билеты в петербургские театры в начале 2025 года подорожали на 12,2%
Стоимость билетов в театры Санкт-Петербурга в феврале выросла на 12,2%. О том, как изменились расценки на услуги в Северной столице в начале 2025 года, говорится в отчете Петростата.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Номера в гостиницах выросли в цене на 9,5%. Билеты на поезда дальнего следования подорожали на 9,1%. Стоимость курсов по вождению в феврале увеличилась на 7,6%.
В то же время продовольственные товары дорожали незначительно, плодоовощная продукция — на 0,01%. Консервы мясные для детского питания выросли в цене на 6,1%.
О том, какие мероприятия посетить в Петербурге в ближайшие дни, — в материале «Ъ-СПб».