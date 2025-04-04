«Две дамочки в сторону Севера», концерты Басты и Арбениной, «Вечер в итальянском стиле» и танго-мюзикл «Я в тебя Верю»

Вот и наступил долгожданный апрель — время, когда в лесу появляются первые сморчки, а в Петербурге начинает цвести зелень. В общем, настроение сейчас духоподъемное, весеннее. А чтобы было совсем не скучно, представляем вам еженедельную культурную афишу от «Ъ-СПб». Здесь концерты Басты, Гуфа, Алсу и Дианы Арбениной, новые театральные постановки и выставки. Уделите нам несколько минут своего времени: будет интересно!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Две дамочки в сторону Севера»

Фото: театр «Мастерская» Сцена из спектакля «Две дамочки в сторону Севера»

Фото: театр «Мастерская»

Начнем с премьеры спектакля «Две дамочки в сторону Севера», который будут показывать на сцене театра «Мастерская» 4 и 5 апреля. Постановка родилась из желания актрис Анны Арефьевой и ее мамы, артистки театра на Литейном Алены Ложкиной, сыграть вместе на одной сцене.

Они играючи касаются таких глубоких тем, о которых не принято говорить вслух. Исповедальный спектакль стал режиссерским дебютом для госпожи Арефьевой. О том, насколько блестящим получился этот союз дочери и матери, вы cможете судить, сходив на представление.

Рэперы Баста и Guf выступят на сцене СКА Арены 5 апреля. По словам музыкантов, с выхода из последнего совместного альбома прошло 15 лет — и это хороший повод собраться. Выступление будет состоять из трех блоков.

Шоу откроет Гуф треками «Город дорог» и «Самурай», затем сольным творчеством зрителей порадует Баста. Под конец рэперы прочитают культовые совместные бэнгеры. Вишенкой на торте для поклонников станет песня «Моя игра».

Отметим, что музыканты не скрывают, что готовятся выпустить новый совместный альбом. О его дате выхода пока ничего не говорится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Диана Арбенина

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Певица Диана Арбенина

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

В воскресенье, 6 апреля, на сцене клуба Temple of Deer на Арсенальной набережной с новым альбомом «Bloodymary» выступит Диана Арбенина. Экс-участница коллектива «Ночные Снайперы» презентует в городе на Неве свои новые песни и обязательно порадует поклонников хитами.

По словам госпожи Арбениной, ее альбом «Bloodymary» является экспериментом, который можно сравнить с рождением детей. На этой пластинке исполнительница решила выключить живой барабан — она никогда не делала подобное со своим коллективом. Это первый альбом за 30 лет, который полностью построен на электронике. Приходите и убедитесь в мощи «Кровавой Мэри» самостоятельно.

В рамках XXVII Фестиваля русских театров «Встречи в России», который проходит в «Балтийском доме» с 6 по 9 апреля, государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера из Абхазии представит постановку «Отцы и дети» в сценической версии московского режиссера Егора Равинского.

Спектакль покажут 7 апреля. Он впечатлит петербуржцев не только выразительными декорациями и костюмами, но и глубокими актерскими работами в русле русского психологического театра.

Также вы сможете ответить на один из классических вопросов литературы о том, кем является «нигилист» Евгений Базаров — новым или лишним человеком, а также понять, кто прав в вечном споре: смирившиеся «отцы» или бунтующие «дети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танго-мюзикл «Я в тебя Верю»

Фото: Театр Юных зрителей имени Брянцева Танго-мюзикл «Я в тебя Верю»

Фото: Театр Юных зрителей имени Брянцева

Во вторник, 8 апреля, в «Театре Юных зрителей имени Брянцева» пройдет танго-мюзикл «Я в тебя Верю» при участии звезд аргентинского кино и популярных артистов мюзиклов. Зрители смогут насладиться захватывающей историей любви пылкого юноши и прекрасной незнакомки, которых сквозь время и расстояние связало танго.

Для спектакля создали целую коллекцию оригинальных костюмов, видеоинсталляции и проработанные декорации должны придать постановке необходимую глубину. Действие сопровождает настоящий современный танго-оркестр, исполняющий как известные мелодии в необычных аранжировках, так и совершенно новые авторские произведения.

В этот же день, 8 апреля, нас ждет еще несколько интересных событий. На сцене концертного зала «Колизей» на Невском проспекте можно услышать заслуженную артистку России Марину Капуро. Обладательница редкого по красоте голоса давно завоевала любовь поклонников по всей стране, а ее песни «Маленький остров» и «Летела гагара» стали хитами.

Однако артистка не собирается останавливаться только на хитах и обязательно преподнесет своим слушателям музыкальные сюрпризы. В частности, она исполнит песни из альбома «Тальяночка» на стихи великого русского поэта Сергея Есенина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Алсу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Алсу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На сцене БКЗ «Октябрьский» 8 апреля выступит одна из самых ярких звезд российской эстрады — Алсу. В этот вечер певица предстанет перед слушателями в неожиданном амплуа. Ее чарующий голос сольется с мощью эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Андрея Медведева.

Такой формат позволит по-новому взглянуть на таланты исполнительницы. Каждый, кто придет на этот концерт, сможет пережить вместе с Алсу гамму чувств, которые она вложила в свое творчество. В программу войдут как новые песни, так и проверенные хиты: «Я учусь не бояться», «Зимний сон», «Иногда» и «Свет в твоем окне».

Кино при свечах покажут в Оранжерее Таврического сада 9 апреля. Среди тропических растений и в окружении свечей покажут драмеди-фильм известного режиссера Вуди Аллена «Полночь в Париже».

Согласно сюжету, писатель и безнадежный романтик Гил, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-концерт «Вспомним всех поименно»

Фото: театра-фестиваль «Балтийский дом» Спектакль-концерт «Вспомним всех поименно»

Фото: театра-фестиваль «Балтийский дом»

В рамках XXVII Фестиваля русских театров «Встречи в России» на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» 9 апреля покажут спектакль-концерт «Вспомним всех поименно» Белорусского государственного академического театра юного зрителя.

Режиссер Татьяна Самбук создала постановку к 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вам расскажут семейные истории артистов театра о подвигах их родных. В спектакле также можно услышать песни и стихи — как созданные на войне, так и написанные позднее.

10 апреля в Большом Итальянском просвете Эрмитажа можно будет увидеть концертную программу «Вечер в итальянском стиле» в исполнении симфонического оркестра «Impulse orchestra» и хора «Созвездие».

Лирические партии и густые тембры выдающихся солистов Мариинского и Михайловского театров наполнят зал волнением и трепетом. Для вас исполнят самые яркие арии и увертюры из классических опер «Вильгельм Телль», «Любовный напиток», «Тоска» и «Турандот».

Чтобы оценить все краски оперных произведений, не забудьте взглянуть на живопись мастеров Ренессанса и впечатлиться монументальностью парадных интерьеров зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эммануил Евзерихин, «По улице слона водили…»

Фото: Эммануил Евзерихин / РОСФОТО Эммануил Евзерихин, «По улице слона водили…»

Фото: Эммануил Евзерихин / РОСФОТО

Начиная с 11 апреля в залах музея на Большой Морской улице, 35, можно будет увидеть более 140 оригинальных фотоотпечатков 1930–1960-х годов из коллекции «Росфото», а также из собрания семьи фотожурналиста и корреспондента «Союзфото» Эммануила Евзерихина.

Господин Евзерихин является выдающимся представителем классического периода советской фотографии. Его творческая деятельность пришлась на время эпохальных событий (1920–1970-е годы), которые нашли естественное отражение в его работах.

Отметим, что полную панораму творчества этого уникального автора проект «Росфото» представит впервые за последние 20 лет.

Музыка голливудского композитора Ханса Циммера из культового кинофильма «Интерстеллар» прозвучит в живом исполнении в Планетарии № 1 11 и 12 апреля. Гостей шоу ждет настоящее глубокое погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров.

Организаторы из Amadeus Concerts проделали для этого шоу большую работу: орган, струнный ансамбль и клавишные будут звучать под огромным звездным куполом, для которого создали уникальный видеоконтент и подобрали оригинальные световые решения.

Все это позволит представить зрителю не «реплику» фильма, а отдельное его прочтение — с сохранением особой атмосферы «Интерстеллара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров и Олег Гаркуша

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров и Олег Гаркуша

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В клубе «Аврора» 12 апреля пройдет весенний концерт группы «АукцЫон». Организаторы мероприятия обещают гостям настоящее культурное приключение, метаморфозы сюжета которого никогда не повторяются.

Витальное, пестрое, живое творчество группы вот уже более 40 лет объединяет вокруг себя десятки тысяч слушателей и зрителей. От релиза к релизу, от концерта к концерту, благодаря выразительному музыкальному языку и яркому сценическому мастерству, ценители «Ы» открывают для себя новые эмоции и смыслы любимых композиций.

Иммерсивный театр «Морфеус» будет показывать петербуржцам до конца апреля сразу несколько спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых зависит развитие сюжета.

На выбор предлагаются: празднующий в этом году 10-летие захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в формате true crime — «Судный день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Участники балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

13 апреля на сцене Эрмитажного театра покажут знаменитый балет «Щелкунчик» в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Постановка с участием бывшего премьера Мариинского театра Фаруха Рузиматова расскажет языком классического танца всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей. Яркие персонажи и красочные декорации, без сомнения, поднимут ваше настроение.

В этот же день, 13 апреля, на сцене БКЗ «Октябрьский» покажут рок-мюзикл Todd, созданный участником легендарного коллектива «Король и шут» Михаилом Горшеневым. Это уникальная театрально-музыкальная постановка, представляющая собой сложное многоуровневое повествование.

Драматическое действо перемежается с вокально-музыкальными эпизодами, комбинациями хореографических и трюковых элементов. Главная составляющая мюзикла — вокальные композиции, называемые «зонгами», как в «Трехгрошовой опере» Бертольда Брехта.

Что касается сюжета, то он повествует о парикмахере Суинни Тодде. Как рассказывал сам господин Горшенев, это история о предательстве, любви, страсти, верности, мести и разрушении. Не пропустите!

Андрей Маркелов