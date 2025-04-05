Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга официально начнется 7 апреля

Водные пути Санкт-Петербурга утром 7 апреля откроют для движения судов, а также водные объекты для плавания на маломерных судах. О старте сезона навигации сообщили в ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

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Соответствующее распоряжение городского комитета по транспорту начнет действовать с 8:00. Судоводителям напомнили, что в течение сезона навигации Смольный может вводить ограничения и запреты для плавания на маломерных судах. Причиной могут стать дноочистительные или ремонтные работы, проведение физкультурно-спортивных и культурно-зрелищных массовых мероприятий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Газпром» приступит к строительству трех судов для навигации по рекам Петербурга.

Татьяна Титаева