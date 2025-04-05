Средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге снизилась до 3,4 млн рублей

По итогам марта средняя стоимость нового автомобиля за месяц практически не изменилась и составила 3,4 млн рублей. К такому выводу, изучив размещенные в Петербурге и Ленобласти объявления, пришли аналитики сервиса «Авто.ру». При этом, как отмечают эксперты, объем предложения на рынке стабилен, а продавцы все чаще предлагают специальные условия покупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среди моделей, официально представленных на российском рынке, заметнее всего в двух регионах за месяц подешевел FAW Bestune T77 (-18,4% — до 2,41 млн рублей). Следом идет Hongqi E-HS9 (-9,3% — 10 млн руб.). Кроме этого, в пятерке самых подешевевших SWM G05 Pro (-6,6% — 1,89 млн руб.), Oting Paladin (-6,1% — 4,46 млн руб.) и Hongqi HS3 (-5,9% — 4,16 млн рублей).

В свою очередь, в список наиболее подорожавших в марте моделей вошли Sollers ST6 (3,1% — 2,7 млн рублей), рестайлинговый FAW Bestune B70 первого поколения (2,3% — 3,24 млн руб.) и Chery Tiggo 9 (2,1% — 5 млн рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что минувшей зимой самым продаваемым автомобилем в Петербурге стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. В период с декабря 2024 по февраль 2025 года в городе на Неве было реализовано 12 445 таких автомобилей. Средняя стоимость машины составила 4 млн рублей.

Андрей Цедрик