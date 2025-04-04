Главные новости за 4 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Более 350 сообщений о пропавших детях зарегистрировали на Кубани в 2024 году.

Ространснадзор завершил расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Ущерб от крушения танкеров в Черном море оценили в 84,94 млрд рублей.

С начала 2025 года Дорожный фонд Краснодара пополнился на 203 млн рублей.

Суд в Новороссийске назначил штраф КТК за нарушения при перевалке нефти.

Дело экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой передадут в Краснодар.

В Усть-Лабинске строят новый водозабор мощностью 8 тысяч кубометров.

Сочи стал лидером среди российских городов по качеству жизни. Рейтинг составлен на основе социологического мониторинга, анализа официальной статистики и других данных.

Михаил Шитов стал заместителем главы СКР по Краснодарскому краю.