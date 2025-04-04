Более 350 сообщений о пропавших детях зафиксировали на Кубани в 2024 году

В 2024 году на территории Краснодарского края было зарегистрировано 355 сообщений об исчезновении детей, что является вторым показателем по России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Всего за прошедший год в следственные органы поступило свыше 5 тыс. заявлений о пропаже несовершеннолетних. В список регионов с наибольшим числом исчезнувших также вошли: Удмуртская Республика (373), Новосибирская (350) и Мурманская (266) области.

Правоохранительным органам удалось установить местонахождение 99,5% всех пропавших в указанных регионах. Только девять детей остаются ненайденными — пятеро утонули при свидетелях, четверо ушли из дома.

В целом по России числятся пропавшими более 1 тыс. несовершеннолетних. Половина из них — подростки 15 лет и старше. Поиски некоторых продолжаются более 30 лет.

Господин Бастрыкин отметил, что основными причинами ухода детей из дома или интерната являются сложные взаимоотношения с близкими и неблагоприятная обстановка. По фактам исчезновения несовершеннолетних уголовные дела возбуждаются незамедлительно. В ходе расследования следователи изучают условия жизни детей, их воспитание и обучение.

Анна Гречко