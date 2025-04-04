Сочи стал лидером среди российских городов по качеству жизни

Сочи возглавил рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам первого квартала 2025 года, следует из исследования Финансового университета при правительстве РФ. В первую десятку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Грозный, Калуга, Тула, Владикавказ, Новороссийск и Владимир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Рейтинг составлен на основе социологического мониторинга, анализа официальной статистики и других данных, включая уровень зарплат и стоимость недвижимости. По оценкам исследователей, индекс качества жизни в Сочи составил 74,3 балла. Новороссийск занял девятое место с 66 баллами, а Краснодар — 34-ю позицию, набрав 61,9 балла.

Сочи лидирует по уровню удовлетворенности населения средним и высшим образованием, экологической обстановкой и обращением с отходами. Жители города положительно оценивают материальное благополучие, качество медицинского обслуживания, состояние дорожной инфраструктуры и работу общественного транспорта.

Вячеслав Рыжков