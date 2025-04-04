В Усть-Лабинске строят новый водозабор мощностью 8 тысяч кубометров

В Усть-Лабинске ведется строительство нового водозаборного узла мощностью 8 тыс. куб. м в сутки. Работы выполняются в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», сообщается в Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Фото: Telegram-канал министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Объект начали возводить в 2024 году. Сейчас специалисты завершили бурение скважин, ведется монтаж резервуара чистой воды и насосной станции второго подъема. Готовность объекта оценивается в 42%. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

По словам врио министра Вячеслава Шапошника, узел станет ключевым элементом системы водоснабжения Усть-Лабинска. На реализацию проекта выделено 416 млн руб.

В целом в 2025 году в регионе запланированы работы на 250 км сетей и 38 инфраструктурных объектах водоснабжения.

Нурий Бзасежев