Дело экс-главы Ростовского облсуда передадут в Краснодар
Верховный суд России оставил без изменений решение о передаче уголовного дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и других фигурантов на рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара. Об этом сообщает «Ъ».
В числе обвиняемых по делу о коррупции в судебной системе Ростовской области, кроме Елены Золотаревой, фигурируют: ее бывший заместитель Татьяна Юрова, экс-руководитель областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Им инкриминируют получение и передачу взяток (ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).
Уголовное дело возбудили в 2023 году. В декабре 2024 года материалы поступили для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура инициировала изменение подсудности из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе региона. В январе 2025 года 4-й кассационный суд постановил передать дело в краснодарский суд.