Дело экс-главы Ростовского облсуда передадут в Краснодар

Верховный суд России оставил без изменений решение о передаче уголовного дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и других фигурантов на рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: пресс-служба администрации Краснодара Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В числе обвиняемых по делу о коррупции в судебной системе Ростовской области, кроме Елены Золотаревой, фигурируют: ее бывший заместитель Татьяна Юрова, экс-руководитель областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Им инкриминируют получение и передачу взяток (ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное дело возбудили в 2023 году. В декабре 2024 года материалы поступили для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура инициировала изменение подсудности из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе региона. В январе 2025 года 4-й кассационный суд постановил передать дело в краснодарский суд.

Анна Гречко