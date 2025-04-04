Суд в Новороссийске назначил штраф КТК за нарушения при перевалке нефти

Приморский районный суд Новороссийска назначил штраф АО «КТК-Р» на 200 тыс. руб. за нарушения требований безопасности при перевалке нефти, выявленные Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, избежав более серьезной санкции в виде приостановления деятельности терминала. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Проверка проводилась в рамках федерального государственного контроля в области безопасности торгового мореплавания и безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна. Инспекторы изучили деятельность по эксплуатации портовых сооружений, погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами на выносных причальных устройствах и причале для вспомогательных судов, а также меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти.

В ходе инспекции изучили около 43 нормативных документов КТК, включая планы, свидетельства, паспорта и акты. Специалисты осмотрели оборудование, в том числе с применением подводных аппаратов.

По материалам протокола, компания допустила нарушения требований при перевалке нефти с использованием выносных причальных устройств. Надзорный орган предписал устранить выявленные недостатки до 30 июня 2025 года.

За данные нарушения законодательством предусмотрена ответственность вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Однако суд, изучив представленные доводы и документы, решил ограничиться административным штрафом.

Алина Зорина