Михаил Шитов стал заместителем главы СКР по Краснодарскому краю

Полковник юстиции Михаил Шитов назначен заместителем руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю согласно приказу председателя Следственного комитета РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Михаил Шитов начал профессиональную деятельность в 1997 году в качестве следователя прокуратуры Краснодарского края. С 2007 года продолжил службу в органах Следственного комитета, где занимал различные руководящие посты: заместителя начальника территориального следственного отдела, заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел и отдела процессуального контроля, руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел, а также возглавлял отдел в Центральном аппарате СК России.

С 2018 года Михаил Шитов руководил вторым контрольно-следственным отделом в аппарате следственного управления СК России по Краснодарскому краю и являлся председателем Совета наставников регионального управления СКР.

За время службы он расследовал уголовное дело в отношении серийного убийцы, действовавшего на территории края с 1996 по 2002 годы, а также должностные и коррупционные преступления. Под его руководством были раскрыты несколько резонансных преступлений, включая дела с участием лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии региона.

Михаил Шитов имеет звание Заслуженного юриста Кубани и является кандидатом юридических наук. Кроме того, обладает несколькими медалями и наградами за службу.

Алина Зорина