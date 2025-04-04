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С начала года Дорожный фонд Краснодара пополнился на 203 млн рублей

С начала 2025 года Дорожный фонд Краснодара пополнился на 203 млн руб. благодаря парковкам. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

88,5 млн руб. поступило в фонд от оплаты стоянок в краевой столице. Около 114,5 млн руб. — от штрафов за неуплату парковок.

В департаменте отметили, что полученные средства направляют на содержание транспортной инфраструктуры Краснодара.

Алина Зорина

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