Сочи возглавил рейтинг городов России по качеству жизни

Сочи возглавил список российских городов с наивысшим качеством жизни по итогам первого квартала 2025 года. Соответствующие данные опубликованы в исследовании Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мониторинг показал, что в десятку лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Грозный, Калуга, Тула, Владикавказ, Новороссийск и Владимир. Сочи набрал 74,3 балла, а Новороссийск, занявший девятую позицию, получил 66 баллов. Краснодар расположился на 34 месте с результатом 61,9 балла, войдя в группу городов с достаточно высоким уровнем жизни.

Индекс рассчитывается на основе социологического мониторинга, официальной статистики и других источников данных, включая информацию о зарплатах и стоимости недвижимости.

По оценке исследователей, Сочи лидирует по уровню удовлетворенности средним и высшим образованием. Горожане меньше всего жалуются на состояние окружающей среды и обращение с твердыми бытовыми отходами. Население также высоко оценивает свой материальный достаток и качество медицинских услуг.

Кроме того, в Сочи зафиксирован минимальный уровень недовольства состоянием дорожной инфраструктуры, работой дорожной полиции и общественного транспорта.

Мария Удовик