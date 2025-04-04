Юрист: кот из Турции может покинуть порт Новороссийска за один день

Кот Бурак, приплывший в Новороссийск из Стамбула на грузовом контейнере, может покинуть морской порт после диагностирования Россельхознадзора. При соблюдении порядка ввоза животного на территорию России для изучения документов и досмотра достаточно одного дня, сообщила «Ъ-Новороссийск» юрист Надежда Гуселетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«Поскольку кот ввезен на территорию России без документов и у него нет владельца, то Россельхознадзор будет проводить диагностирование животного, после которого с котом возможно будет свободное обращение, если не будет выявлено опасных инфекций, которые несут угрозу людям и другим животным»,— рассказала госпожа Гуселетова.

Сроки рассмотрения документов в Россельхознадзоре назвать сложно. По словам юриста, животные на территорию России должны ввозиться через пункты пропуска, в которых есть ветеринарный контроль. Перемещаться по стране домашнему животному можно в сопровождении международного паспорта с отметкой о проведении клинического осмотра и вакцинации в течение 14 дней перед отправкой. В случае, если животное ввозится без сопровождения владельца, в пакет документов входит ветеринарный сертификат установленного образца и выданное разрешение Россельхознадзора.

Отсутствие соответствующих документов удерживает спасенного российскими моряками кота в таможенной зоне Новороссийска с 12 марта 2025 года. Все это время кот живет в порту, сотрудники транспортной компании FESCO, на судне которой оказалось животное, обеспечили его всем необходимым и дали ему кличку Бурак.

Алена Воробьева