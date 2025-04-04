Кота Бурака заберут из порта Новороссийска сразу после разрешения госорганов

Спасенного российскими моряками кота из Стамбула готовы забрать из морского порта Новороссийска сразу же после разрешения соответствующих органов. Пока кот живет в порту и обеспечен всем необходимым, подтвердили «Ъ-Новороссийск» в транспортной компании FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«Сейчас кот по-прежнему находится в порту Новороссийска, получает должный уход и обеспечен всем необходимым: у него есть просторная клетка, по которой можно свободно перемещаться, лежанка, когтеточка и другие аксессуары. Масса наших сотрудников готова помочь этому незадачливому путешественнику попасть в добрые заботливые руки, многие захотели принять питомца в свою семью и ждут, когда будет разрешение соответствующих госорганов, и кот сможет покинуть порт»,— рассказали «Ъ-Новороссийск» в транспортной компании.

Черный кот из Стамбула, который попал в грузовой контейнер и приплыл в Новороссийск на судне транспортной компании FESCO 12 марта 2025 года, не может покинуть таможенную зону без оформления соответствующих документов. Все это время кот живет в порту. Моряки дали ему кличку Бурак.

Алена Воробьева