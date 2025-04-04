Главные новости за 4 апреля. Липецк, Воронеж, Тамбов, Курск
Вячеслав Щеглеватых ушел с поста вице-губернатора по финансам Липецкой области.
Адвокаты воронежского депутата Романа Жогова попросили суд оправдать его.
Суд приговорил к реальным срокам фигурантов дела о коррупции в воронежском УГАДН.
Сменился исполнительный директор воронежского застройщика «Инстеп».
В Тамбовской области назначили прокуроров в трех районах.
Инна Апонасенко покинула пост первого замминистра финансов Курской области.
Тамбовская дочерняя компания «Доширака» завершила год с выручкой в 1,2 млрд руб.
Итоги спора Минобороны и воронежского «Созвездия» на 1,3 млрд остались в силе.