Главные новости за 4 апреля. Липецк, Воронеж, Тамбов, Курск

Вячеслав Щеглеватых ушел с поста вице-губернатора по финансам Липецкой области.

Адвокаты воронежского депутата Романа Жогова попросили суд оправдать его.

Суд приговорил к реальным срокам фигурантов дела о коррупции в воронежском УГАДН.

Сменился исполнительный директор воронежского застройщика «Инстеп».

В Тамбовской области назначили прокуроров в трех районах.

Инна Апонасенко покинула пост первого замминистра финансов Курской области.

Тамбовская дочерняя компания «Доширака» завершила год с выручкой в 1,2 млрд руб.

Итоги спора Минобороны и воронежского «Созвездия» на 1,3 млрд остались в силе.