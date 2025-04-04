Тамбовская дочерняя компания «Доширака» завершила год с выручкой в 1,2 млрд руб.

ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания» (ДТМК) в 2024 году сработало с выручкой в 1,2 млрд руб. Годом ранее общество показало нулевую выручку. Чистая прибыль компании выросла с 6,4 млн руб. до 8,3 млн руб. (+30%). Это следует из данных, опубликованных на Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», дебиторская задолженность компании выросла с 17,2 млн руб. до 117,6 млн руб. Кредиторская задолженность тамбовской «дочки» «Доширака», напротив, уменьшилась с 34 млн руб. до 26,4 млн руб.

Компанию учредило в октябре 2023 года ООО «Доширак Рус» для производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Адрес регистрации юрлица совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит». Источник «Ъ» на рынке тогда сообщал, что структуры «Доширак Рус» интересовались мощностями «Монолита» и уже могли арендовать часть площадей.

«Доширак Рус» — дистрибуторская структура южнокорейской Paldo Co., производителя лапши быстрого приготовления, напитков, снеков, замороженных продуктов. В России лапша «Доширак» выпускается на заводах «Доширак Коя» в Подмосковье и «Доширак Рязань». В конце 2022 года связанная с Paldo сингапурская HYSG Pte. Ltd выкупила у испанской GBFoods (бренд Galina Blanca) фабрику в Нижегородской области, где выпускались бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2024 году «Доширак Рус» увеличил выручку с 22 млрд до 28 млрд руб. (+25%), чистая прибыль общества снизилась с 6,9 млрд до 6,1 млрд руб. (на 12%).

О том, как «Доширак» планировал запустить производство в Тамбовской области, читайте в материале «Ъ».

Егор Якимов