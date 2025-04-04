Суд приговорил к реальным срокам фигурантов дела о коррупции в воронежском УГАДН

Советский райсуд Воронежа вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в составе преступной группы, в которую входили бывший руководитель и сотрудники местного Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Госавтодорнадзор, УГАДН), а также представители компании, обслуживавшей посты весового контроля. Как рассказали «Ъ-Черноземье» участники дела, основной фигурант, бывший руководитель Жозеф Еркнапешян получил 4 года колонии, а предприниматель Артур Минаев — 6 лет. Отбывать свои сроки они будут в колонии строгого режима.

Остальные девять фигурантов дела получили сроки лишения свободы от 3 до 3 лет и 7 месяцев. Всем им также назначены штрафы на суммы от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. В СИЗО приговора ожидал только Артур Минаев, задержанный в конце прошлого года, когда заключил контракт на военную службу.

Уголовное дело было возбуждено региональным управлением Следственного комитета на основании материалов УФСБ в начале 2015 года. Фигурантам в зависимости от ролей вменялись взятки (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и создание и участие в преступном сообществе (ч. 1–3 ст. 210 УК РФ). Последнее обвинение с них было снято.

Как считало обвинение, в 2013-2015 годах сотрудники УГАДН создали преступное сообщество, бравшее взятки с водителей большегрузов за возможность проезда с перегрузом. Суммы незаконного вознаграждения варьировались от 500 до 50 тыс. руб.

В 2021 году Советский райсуд Воронежа вынес первый приговор по уголовному делу. Все 11 подсудимых тогда остались на свободе, с них были сняты основные обвинения. Этот приговор был отменен в областном суде.

Сергей Толмачев