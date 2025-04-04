Адвокаты воронежского депутата Романа Жогова попросили суд оправдать его

В Центральном райсуде Воронежа закончились прения по уголовному делу руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в гордуме и политтехнолога Романа Жогова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). На заседании выступили адвокаты подсудимого, попросившие оправдать его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время работы в гордуме Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов во время работы в гордуме Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокат Константин Воротынцев в ходе своего вступления сказал, что вина Романа Жогова не подтверждена в судебном процессе. Он напомнил, что, по версии следствия, в 2010 году его доверитель, занимая должности первого замруководителя исполкома местного отделения ЕР и советника губернатора, путем обмана добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод (ВОМЗ) своего однопартийца Александра Провоторова. Выплаченные ей за 10 лет 2,4 млн руб. следствие посчитало ущербом. Господин Воротынцев отметил, что исследованные в суде материалы и показания свидетелей показывают, что подсудимый не мог повлиять на политическую карьеру Провоторова. «Фактически в своих показаниях Провоторов говорит о том, что со стороны Жогова каких-либо угроз и намеков не исходило. Более того, после увольнения супруги Жогова Провоторов в очередной раз переизбрался городскую думу. Это опять же указывает на несостоятельность данного вывода обвинения»,— сказал адвокат.

Сам подсудимый в процессе утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии. Провоторов же, напротив, полагал, что деньги идут на нужды ЕР. Константин Воротынцев отметил, что коллега подсудимого в течение 10 лет не проверял, идут ли деньги в фонд поддержки партии, а свидетели подтвердили практику трудоустройства партийных работников на ставки помощников депутатов. По мнению адвоката, произошедшая перед прениями замена потерпевшего с Провоторова на юридическое лицо предприятия является изменением сути обвинения.

Еще один защитник Олеся Алимкина отметила, что в материалах уголовного дела нет сведений о полномочиях его доверителя и устава партии, актуального на момент трудоустройства супруги. По ее словам, допрошенные в суде спикер гордумы Владимир Ходырев и его бывший заместитель Алексей Пинигин заявили, что Провоторов никогда не числился в списке должников партии. Адвокат добавила, что сведения о трудоустройстве жены Романа Жогова ежегодно отражались в декларации о его доходах как депутата.

Николай Алимкин, выступая перед судом сказал, что прокурор, запросившая для Романа Жогова семь лет колонии, на несколько дней стала популярней, чем пятый прокуратор Иудеи: «Об этом стали говорить все. Но, слава Богу, в отличие от тогдашней Иудеи, не все хором сказали "распни его". Очень большая часть людей в разных вариантах письменно и публично обращается к суду. Нет, не с тем, чтобы сказать, что он не виновен или что не совершал то или другое. Все люди доброй воли, иначе сказать не могу, говорят: "Ваша честь, мы вызываем к вашему милосердию"». Как отметил адвокат, его доверитель много сделал для партии, является лучшим политтехнологом, а Александр Провоторов знал, что Роман Жогов не «подряжался» работать курьером для передачи денег. Защитник подчеркнул, что суду предстоит разобраться в том, в чем не разобрались ни следствие не прокуратура, которые до рассмотрения дела не соглашались с неверной квалификацией статуса потерпевшего.

Роман Жогов выступит с последним словом в суде в понедельник, 7 апреля.

Сергей Толмачев